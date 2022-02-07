Москва, , 16:14 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу Минздрава Михаила Мурашко взять на контроль обеспечение детей-диабетиков необходимыми медицинскими средствами, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу Вас дать поручение рассмотреть данное обращение и взять под личный контроль вопрос реализации прав детей-инвалидов с сахарным диабетом 1-го типа, в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами — системой непрерывного мониторинга глюкозы. Ответ прошу направить в мой адрес», — говорится в письме Миронова.

Парламентарий обратил внимание министра на поступающие к нему обращения граждан, где говорится о том, что детям-инвалидам, имеющим заболевание сахарный диабет 1-го типа, жизненно необходимая и рекомендованная лечащими врачами система непрерывного мониторинга глюкозы не предоставляется.

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