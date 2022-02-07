Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В России начал работу новый поставщик минеральных удобрений — компания «ФосАгро-Сибирь». Об этом сообщила сегодня группа «ФосАгро» — крупнейший российский производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений.

«ФосАгро-Сибирь» стала частью собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион». Компания обеспечивает прямые поставки широкого спектра минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Центральный офис «ФосАгро-Сибирь» находится в Новосибирске.

«ФосАгро-Регион» занялась развитием прямых продаж за Уралом в 2017 году, за последние 4 года сеть увеличила поставки потребителям на этих территориях на 80%. Создание же новой компании с офисом в Новосибирске — часть корпоративной стратегии развития ФосАгро.

«Мы продолжаем реализацию стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 года, которая нацелена и на дальнейшее расширение присутствия Группы на приоритетном российском рынке. Со старта стратегической инициативы в 2019 г. количество центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличилось c 26 до 29, а общая ёмкость складской инфраструктуры вплотную приблизилась к 800 тыс. тонн. Ориентируясь на растущие потребности региональных АПК в минеральных удобрениях, мы начали прямую работу в новых для себя регионах ЦФО и Поволжья, появились новые региональные офисы на Урале и в Сибири. Уверен, что российские потребители оценят положительный эффект от выхода на рынок «ФосАгро-Сибирь» уже в ближайшие месяцы», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

По словам гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, в Сибири динамично развивается спрос на комплексные удобрения с серой, а агрометеорологические условия последних лет показали необходимость системного применения жидких комплексных удобрений для получения стабильных урожаев зерновых и масличных культур.

«До последнего времени увеличение применения минеральных удобрений сдерживалось отсутствием достаточных логистических возможностей в этих регионах. В рамках развития «ФосАгро-Сибирь» мы планируем запустить несколько складских комплексов, способных обеспечить и накопление необходимого объема гранулированных и жидких минеральных удобрений под полевые работы, и оперативное закрытие потребностей аграриев в удобрениях в течение сезона», — отметил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

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