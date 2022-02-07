Москва, , 16:09 — REGNUM В перспективе полугода-года ЦБ РФ загонит себя в ловушку невозможности смягчить денежно-кредитную политику даже при устойчивом снижении уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ключевая ставка Банка России вскоре вырастет до 9,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снизить инфляцию в России вопреки рекордной инфляции в Европе и США невозможно без укрепления рубля, а этого не хочет ЦБ РФ и Минфин. Если ЦБ РФ действительно повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт и подаст сигналы о еще планируемых повышениях, то в краткосрочной перспективе это станет очень убедительным доказательством того, что Банк России готов добиваться инфляционного таргета любой ценой, — сказал Ордов. — Но в перспективе полугода-года ЦБ РФ загонит себя в ловушку невозможности смягчить денежно-кредитную политику даже при устойчивом снижении уровня инфляции. Валютный риск и нагрузка на бюджет по обслуживанию долга будет существенно нарастать. В итоге темп роста ВВП и курс рубля на конец 2022 года могут стать разочаровывающими, что отразится и на показателях 2023 года».

В итоге, как пояснил Ордов, возникает резонный вопрос — является ли инфляция главной проблемой российской экономики ближайших лет?

«Особенно на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Кто будет отвечать за последствия, если лекарство будет хуже самой болезни? В дискуссии об экономическом росте ЦБ старательно «умывает руки». Банк России стал мегарегулятором финансового рынка, финансовые рынки во всем мире стали драйверами экономического роста и роста благосостояния, и на этом месте логическая цепочка явно необоснованно прерывается, — сказал экономист. — Аналогия очень простая. Не может быть, к примеру, главной целью жизни человека поддержание температуры 36,6. Эта температура — условие необходимое, но явно недостаточное для обоснования смысла своего существования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, чем опасно ужесточение монетарной политики Банка России.

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