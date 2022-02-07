Джакарта, , 16:09 — REGNUM Корабли ВМС Индонезии и Кипра провели совместные учения, направленные на укрепление двусторонних отношений, сообщает Rakyat Merdeka.

Кипр

Двумя боевыми кораблями, проводящими совместные учения в водах Кипра, являются корабли Sultan Iskandar Muda-367 ВМС Индонезии и корабль CNS Ioannides P61, принадлежащий Кипру.

Совместные учения являются импульсом для обмена знаниями, навыками, опытом и взаимодействием между персоналом.

Взаимодействие укрепит сотрудничество и хорошие отношения между военно-морскими силами Индонезии и Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил своим сотрудникам предотвратить распространение штамма «Омикрон» за пределы острова Ява.

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