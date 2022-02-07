Москва, , 16:08 — REGNUM Излишнее ужесточение монетарной политики в РФ чревато негативными последствиями для доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы о скором повышении ключевой ставки Банка России до 9,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Инфляционное давление на российскую экономику и кошельки жителей РФ продолжается и не думает ослабевать, несмотря на достаточно существенные меры, предпринятые со стороны ЦБ РФ и Минфина. Хотя второй был вынужден в последние месяцы 2021 года традиционно нарастить государственные расходы, что объективно в январе и феврале 2022 года не позволит рассчитывать на снижение инфляции. Однако остается риск перерегулирования, то есть излишнего ужесточения монетарной политики в России, а это чревато снижением экономической активности со всеми вытекающими для располагаемых доходов компаний и населения», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что повышение ключевой ставки может привести к разогну инфляции в РФ.

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