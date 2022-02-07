Москва, 7 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В настоящее время биткоин переживает закономерное восстановление после сильного падения, но предел роста будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что 7 февраля цена биткоина выросла до 43 тыс. долларов.

Криптовалюта

«Биткоин — один из самых волатильных активов на рынке, котировки которого сильно подвержены эмоциям, — сказал Ковригин. — После сильного падения у этой криптовалюты закономерное восстановление. Плюсом ещё стало смягчение риторики властей России в отношении биткоина. Вопрос о запрете, мягко скажем, пока не решён. Курс криптовалюты прогнозировать очень сложно — слишком она зависима от настроений и эмоций на рынке. Биткоин и дальше может дорожать. Но очевидно одно — предел роста будет. Власти многих стран рассматривают криптовалюту как угрозу. Во-первых, в биткоине легче отмывать деньги и осуществлять незаконные операции. Во-вторых, активное распространение криптотехнологий нивелирует многие функции государства».

Как подчеркнул экономист, цепочка транзакций стала слишком длинной, майнинг уже далеко не такой доходный, как ранее.

«Расчёты в биткоинах оборачиваются издержками для контрагентов и зачастую исполняются не мгновенно. Все эти факторы в перспективе будут давить на криптовалюту», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщалось ранее, курс биткоина продолжает восстанавливаться.