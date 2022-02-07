Астана, 7 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Участники массовых беспорядков, охвативших ряд городов Казахстана в январе, смогли захватить здания департаментов полиции Алма-Атинской и Жамбылской областей, так как этому способствовали некоторые местные руководители. Об этом 7 февраля заявила на брифинге начальник Службы спецпрокуроров Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок», — сказал Ожаров

Он добавил, что в Алма-Ате и ряде других городов бездействие проявили и представители местного руководства Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Участники погромов в итоге завладели 1,5 тыс. единиц оружия и вели перестрелку с правоохранителями.

Стоит отметить, что председателя КНБ Казахстана Карима Масимова в январе сняли с должности и взяли под арест. Экс-главу ведомства и двух его бывших заместителей обвиняют в государственной измене.