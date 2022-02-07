Москва, , 16:16 — REGNUM Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) представил отрывок новой композиции. Соответствующий фрагмент появился в историях на странице артиста в Instagram 7 февраля.

Lizer Скриншот YouTube

На текущий момент неизвестно, какое название получит будущий трек, однако ожидается, что он появится на новой пластинке исполнителя. Выход альбома запланирован на 2022 год.

Напомним, что 3 февраля 2022 года Lizer стал участником хип-хоп викторины FFM Quiz. В рамках ролика артист попытался отгадать факты про популярных рэперов, а также рассказал о своём детстве.

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