Москва, 7 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) представил отрывок новой композиции. Соответствующий фрагмент появился в историях на странице артиста в Instagram 7 февраля.

Скриншот YouTube Lizer

На текущий момент неизвестно, какое название получит будущий трек, однако ожидается, что он появится на новой пластинке исполнителя. Выход альбома запланирован на 2022 год.

Напомним, что 3 февраля 2022 года Lizer стал участником хип-хоп викторины FFM Quiz. В рамках ролика артист попытался отгадать факты про популярных рэперов, а также рассказал о своём детстве.