Саратов, , 16:15 — REGNUM В Саратове многоквартирный жилой дом №188 по улице Огородной в декабре 2017 года был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок расселения жильцов и сноса ветхого здания истёк. На видеообращение горожан, размещенном в соцсетях, обратила внимание региональная прокуратура.

Аварийный дом © ИА REGNUM

Дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и в действующую областную программу переселения, утверждённую постановлением правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года, не включён. В прошлом году после вмешательства прокуратуры были проведены работы по укреплению капитальной стены дома.

В адрес правительства Саратовской области, министерства строительства и ЖКХ региона, администрации города Саратова неоднократно вносились представления, направленные на ликвидацию аварийного жилья, в том числе данного дома.

Соответствующие меры прокурорского реагирования по обеспечению прав жителей аварийного многоквартирного дома будут приняты по результатам проверки, уверяют в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе Саратове обрушилась часть кирпичной кладки дома, расположенного на улице Гоголя. На момент происшествия в доме проживали восемь человек.

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