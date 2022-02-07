Гродно, Белоруссия, , 16:05 — REGNUM Приговором суда Октябрьского района города Гродно (Западная Белоруссия) участвовавший в протестных акциях 2020 года гражданин Д. приговорён к году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Принадлежащий ему автомобиль Toyota Yaris «принудительно безвозмездно изъят в доход государства как средство совершения преступления», сообщает генпрокуратура Белоруссии.

Протесты в Белоруссии. Октябрь 2020 года © ИА REGNUM

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«В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в сентябре 2020 принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он умышленно остановил свой автомобиль «Toyota Yaris» в центральной части г. Гродно на мосту через р. Неман, чем препятствовал движению другого транспорта», — сказано в официальном сообщении.

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