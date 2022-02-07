Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга подсказали, в какое время лучше всего обращаться в справочную службу «122» по вопросам дистанционного открытия или закрытия больничного листа, а также вызова врача на дом. Об этом 6 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

По статистике комздрава, большая часть жителей Петербурга обращается в телефонную службу с 8:00 до 12:00. Это пиковое время, которое увеличивает нагрузку на сотрудников колл-центра и сотрудников поликлиник.

При этом сотрудники поликлиник после регистрации заявок на открытие и закрытие больничных листов занимаются обзвоном пациентов для подтверждения работы с медицинским документом.

«На сегодняшний день через Службу 122 уже подано более 10 тысяч заявок на закрытие и более 400 заявок принято на дистанционное оформление больничного листа», — отметила председатель городского комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Для открытия и закрытия больничного необходимо набрать номер 122, а затем выбрать необходимый раздел аудио-меню. В случае открытия больничного листа сотрудник поликлиники свяжется с пациентом для уточнения состояния здоровья и оформления листка нетрудоспособности на 7 дней.

Для закрытия пациенту нужно будет продиктовать контактные данные, после чего с ним также свяжется поликлиника для подтверждения закрытия документа.

Напомним, в Петербурге с 6 февраля появилась возможность открытия больничного, которая позволяет теперь полностью дистанционно заниматься обработкой медицинского документа.

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