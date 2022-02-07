Подгорица, 7 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Черногорская Демократическая партия социалистов (ДПС) поддержит правительство меньшинства «при определенных разумных политических условиях». Об этом 7 февраля заявил лидер ДПС, президент Черногории Мило Джуканович.

(сс)UNCTAD Президент Черногории Мило Джуканович

«Мы поддержим любое правительство, которое сохранит гражданский и секулярный характер Черногории, будет продвигать мультиэтническую демократию и способствовать динамичному экономическому развитию Черногории с целью ее вступления в ЕС в близком будущем», — заявил Джуканович и интервью «Немецкой волне» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

По словам Джукановича, его страна проходит процесс «консолидации власти», и поэтому нужно, чтобы в Черногории как можно скорее было сформировано новое ответственное правительство.

Президент Черногории напомнил, что его партия после парламентских выборов в августе 2020 года уже предлагала создать правительство меньшинства, считая, что «для Черногории будет весьма опасно, если правящая коалиция окажется зависимой от великосербского национализма».

Напомним, что 4 февраля парламент Черногории выразил недоверие правительству Здравко Кривокапича, созданному по итогам выборов в августе 2020 года. В создании этого правительства участвовали три коалиции — «За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому». Голосование о доверии правительству инициировал лидер третьей коалиции Дритан Абазович, который занимал в нем должность вице-премьера.