Москва, 7 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Бдительные москвичи обнаружили в рекламных проспектах градостроительных проектов мэрии Москвы изображение голливудской актрисы Кэти Холмс и ее дочери Сури. Об этом 7 февраля сообщил Телеграм-канал ТВСС Реновация.

Screenshots Счастливая москвичка Кэти Холмс

Специалисты градостроительного комплекса столицы, как минимум дважды воспользовались изображением мировой знаменитости. Первый раз Холмс заприметили на визуализации к голосованию на «Активном Гражданине», где актриса предстала в образе счастливой молодой матери, гуляющей с ребенком по «экологически реабилитированному» и благоустроенному парку Покровское-Стрешнево.

Второй раз креативщики из мэрии воспользовались все той же широко известной фотографией звезды и ее дочери, когда готовили рекламный буклет для проекта реконструкции станции МЦД-1 Тимирязевская. С удивлением узнав в обычной москвичке заморскую актрису, авторы канала в свою очередь задались вопросом, осведомлены ли Кэти Холмс и автор фотографии о своем столь тесном сотрудничестве с московскими властями.