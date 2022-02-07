Варшава, 7 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией одного иностранного гражданина, подозреваемого в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Польские пограничники задержали одного человека по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Он оказался гражданином Турции с видом на жительство в Германии. Известно, что он постоянно проживал в Польше и мог пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это он мог получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанному может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.