Хартум, , 16:03 — REGNUM Слезоточивый газ применили правоохранители столицы Судана в отношении протестующих против политики властей, передаёт 7 февраля Аl Наdath. Акция прошла у президентского дворца.

Судан Arsenie Coseac

Уточняется, что на акцию протеста вышли студенты. Правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом. Были ли при этом столкновения и пострадавшие, пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля акция протеста, также связанная с военными властями Судана, прошла в городе Эль-Фашер. Меры местных правоохранителей против протестующих были жёсткими.

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