Хартум, 7 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Слезоточивый газ применили правоохранители столицы Судана в отношении протестующих против политики властей, передаёт 7 февраля Аl Наdath. Акция прошла у президентского дворца.

Arsenie Coseac Судан

Уточняется, что на акцию протеста вышли студенты. Правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом. Были ли при этом столкновения и пострадавшие, пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля акция протеста, также связанная с военными властями Судана, прошла в городе Эль-Фашер. Меры местных правоохранителей против протестующих были жёсткими.