Минск, 7 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Ключевым принципом формирования единого экономического пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии должно быть суверенное равенство двух стран. Об этом 7 февраля во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Читайте также: Медведев: процесс интеграции РФ и Белоруссии стал интенсивнее

«Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства — создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа — суверенного равенства государств», — подчеркнула парламентарий.

Ранее по тем: У Белоруссии и России появится центр мониторинга таможенных операций

Спикер отметила интенсивные белорусско-российские контакты на высшем и высоком уровнях, которые состоялись в 2021 году, и выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что согласование союзных документов России и Белоруссии доведено до конца, процесс интеграции приобрёл более интенсивный характер.