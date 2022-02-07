Лондон, 7 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены дать России дипломатические гарантии того, что Североатлантический альянс (НАТО) является по своей сути оборонительным. Об этом 7 февраля заявил представитель премьер-министр страны Бориса Джонсона, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам представителя Джонсона, хотя Россия ранее заявила о своей обеспокоенности по поводу агрессивности НАТО, британская сторона утверждает, что такие опасения Москвы якобы являются необоснованными, так как блок «по своей сути является оборонительным альянсом»

«Мы действительно хотим работать с Россией, чтобы предоставить дипломатические гарантии в этом вопросе. Речь идет не о том, чтобы идти на уступки, так как премьер-министр (Британии — ред.) и другие западные лидеры заявили, что у всех европейских демократических государств имеется право вступить в НАТО», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 10 февраля собирается посетить с визитом Россию.