Йошкар-Ола, 7 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 февраля лечение получают 854 пациента, из них у 535 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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В том числе, у 728 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 763 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 91 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики был госпитализирован 61 человек, выписаны 22 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 февраля выздоровели с начала пандемии 29 260 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 155 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 35 832 случая заражения коронавирусом, из них 501 — за последние сутки.

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