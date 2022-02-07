Вашингтон, 7 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Канье Уэст (Йе) выступил с заявлением, в котором обвинил бывшую супругу Ким Кардашьян в распространении ложных слухов о нём. Соответствующая информация появилась на сайте издания HipHopDX 7 февраля.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

По словам артиста, Кардашьян ошибочно считает, что он собирается причинить вред ей и её семье. Также Уэст по-прежнему выражает недовольство в связи с тем, что бывшая супруга не делит с ним опеку над их общими детьми.

Напомним, что 11 декабря 2021 года стало известно о том, что Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом. Супруги прожили в браке шесть лет.