Нур-Султан, , 15:51 — REGNUM Соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для властей Казахстана после прошедших в стране в начале января массовых беспорядков. Об этом 7 февраля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным представителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой, сообщает пресс-служба казахского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

Уточняется, что Токаев по просьбе представителя ЕС рассказал о массовых беспорядках в стране в начале января, указав, что генеральная прокуратура Казахстана получила поручение о проведении тщательного и справедливого расследования этих событий.

«Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что президент Казахстана рассказал Тери Хакале о планах модернизировать в стране политическую систему и реализовать новый курс в экономике республики, который направлен на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы о лишении экс-президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного права на влияние на политику страны.