Берлин, 7 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Точных сведений о принадлежности хакеров, атаковавших нефтяную компанию Mabanaft, у министерства внутренних дел ФРГ нет. Об этом ведомство сообщило 7 февраля.

Heiko S В Германии

«Точных данных о происхождении хакеров нет», — отметили в министерстве.

Других сведений в ведомстве не привели. О кибератаке 1 февраля сообщили германские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хакеры парализовали работу компьютерных систем ряда крупных немецких компаний. В их числе — компания по производству минеральных масел Shell, компания Oiltanking, торговец нефтепродуктами Mabanaft.

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