Ханты-Мансийск, 7 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В правительство Югры с 7 февраля 2022 года на должность заместителя главы региона назначена Ольга Литова. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Nalog.gov.ru Ольга Литова

Ранее Ольга Литова руководила управлением федеральной налоговой службы по ХМАО. Сейчас она сменит на посту Галину Максимову, назначенную с 7 февраля на должность советника губернатора Югры. Новая замгубернатора Ольга Литова родилась 13 июля 1969 года в селе Заводоуспенское Свердловской области. Окончила Пермский государственный университет и Всероссийскую государственную налоговую академию. В налоговых органах трудилась с 1997 года.

Литова будет курировать работу региональных служб государственной охраны объектов культурного наследия; жилищного и строительного надзора; контроля; по контролю и надзору в сфере здравоохранения; по контролю и надзору в сфере образования; по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, ветеринарную службу Югры.