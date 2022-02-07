Варшава, , 15:50 — REGNUM За последние сутки в Польше были задержаны пять человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 7 февраля.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все пять нелегальных мигрантов задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Турции и Ирака», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.