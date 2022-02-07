7 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:00 — REGNUM В Южной Корее обсудили использование корейского национального костюма на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине одна из участниц была одета в одежду, очень похожую на корейский традиционный костюм ханбок.

Известно, что она была среди представителей 56 этнических групп Китая.

Данный инцидент вызвал критику со стороны южнокорейских политиков, которые назвали этот шаг культурным присвоением со стороны Китая.

Например, кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён осудил «присвоение культуры», а кандидат от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль обвинил Китай в неуважении и призвал правительство потребовать от Пекина извинений.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок также выразил обеспокоенность по поводу инцидента в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Пак Бён Сок во время встречи с Ли Чжаньшу Веб-сайт Национальной ассамблеи Республики Корея

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Позднее в министерстве культуры, спорта и туризма Южной Кореи сообщили, что Сеул не планирует официально обращаться к Китаю из-за использования корейского национального костюма на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Однако он акцентировал внимание на том, что это «может вызвать недопонимание» между двумя странами.

«Если бы это была Япония, то власти бы давно уже вызвали представителя дипмиссии на ковер», — предполагает kk00***.

«Чем занимает министерство культуры, спорта и туризма?» — интересуется hanj***.

«Не удивлюсь, если Китай считает территорию Южной Кореи своей», — пишет tjsq***.

«Не нужно делать из нас дураков! Если так пойдет и дальше, депортируйте всех китайцев из страны!» — призывает qsdi***.

«Этническое меньшинство?» — недоумевает lsj7***.

«Срочно вызвать представителя дипмиссии на ковер, а также объявить бойкот китайских товаров», — настаивает piao***.

«Сейчас традиционный костюм ханбок можно увидеть в различных шоу, программах и музыкальных клипах. Иностранцы знают, что ханбок — часть корейской культуры. Однако на церемонии открытия Олимпийских игр показали, что ханбок — это одежда этнического меньшинства Китая. Если подумать, то Корея была частью Китая, так что вполне возможно, что так оно и есть. Если даже правительство не собирается бурно реагировать на этот инцидент, то и Вам не стоит», — пишет jinw***.

Жительницы Северной Кореи исполняют номер в шоу Ариран Joseph Ferris

«Мне кажется, Китай смотрит на Южную Корею свысока и теперь пытается прибрать культурные достояния к себе», — предполагает nakc***.

«Не нужно преклоняться перед китайцами!» — призывает dong***.

«Вот скажите мне, как можно оставаться в стороне? Нужно протестовать!» — отмечает oran***.

«Почему наше правительство не видит негодования общества?! Единственный выход из ситуации — смена власти!» — предполагает shkj***.

«Эта не та ситуация, где можно просто закрыть глаза», — пишет ohmy***.

«Если китаец наденет ханбок, он ведь не станет корейцем, верно? Не обращайте на это внимания. Есть вещи и поважнее этого», — отмечает whoi***.