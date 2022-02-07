Магас, , 15:49 — REGNUM В Ингушетии ищут жителя города Карабулака, подозреваемого в участии в нападении на общественного деятеля Сараждина Султыгова. В МВД по региону назвали карабулакца лицом, непосредственно избивавшим пожилого человека. При этом присутствовали еще два человека, задержанные в настоящее время, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Напомним, днем 31 января 2022 года неизвестные ворвались в квартиру сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный суд») Сараждина Султыгова, расположенную на восьмом этаже в городе Назрани. Один из них нанес побои пенсионеру, после чего все трое скрылись на автомашине «BMW-520I», черного цвета.

В рамках оперативно-следственных действий были доставлены в отдел полиции двое граждан, присутствовавшие при избиении. Их поместили в СИЗО за совершение мелкого хулиганства. Машину доставили в отдел полиции в Назрани.

В настоящее время устанавливают местонахождение жителя Карабулака, нанесшего побои. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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