Кишинёв, 7 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан распорядился принять в столице Молдавии меры, чтобы ограничить использование мобильных телефонов и других гаджетов в школьных учреждениях и местах отдыха. Об этом глава города 7 февраля сообщил в соцсети Facebook.

Мобильные телефоны

«Мы хотим вернуть детей из виртуального мира гаджетов в реальный мир! Пандемия изменила нас, и мы проводим много времени в социальных сетях», — написал Чебан.

Он сообщил, что в местах отдыха будут разработаны интерактивные программы, где дети смогут играть друг с другом или с родителями. На входе в места развлечения за оставленный на хранение телефон будут предоставлять скидку.

Чебан отметил, что длительное использование гаджетов может повлиять на «на эмоциональное состояние и уровень интеллектуального развития каждого человека».

Стоит отметить, что Роспотребнадзор запретил использование мобильных телефонов на уроках в российских школах. Ученикам в том числе запрещено это делать в учебных целях.