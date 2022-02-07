Москва, 7 февраля 2022, 15:48 — REGNUM ЦБ РФ усилит контроль за денежными операциями клиентов. Речь, скорее всего, идет не о безопасности, а о борьбе регулятора с нелегальным денежным оборотом — транзакциями в адрес нелегальных онлайн-казино, криптообменников, финансовых пирамид и т. п, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
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