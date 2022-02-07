Москва, , 15:48 — REGNUM ЦБ РФ усилит контроль за денежными операциями клиентов. Речь, скорее всего, идет не о безопасности, а о борьбе регулятора с нелегальным денежным оборотом — транзакциями в адрес нелегальных онлайн-казино, криптообменников, финансовых пирамид и т. п, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Банковская операция 40.мвд.рф

«Какой-то новой отчетности для банков не потребуется, но им, вероятно, придется скорректировать процедуры комплаенс-контроля.

Хотя многие банки и так уже выполняют рекомендации ЦБ в той или иной степени, так что вносить какие-то очень серьезные изменения, возможно, и не потребуется.

Нововведения не затронут подавляющее большинство клиентов банков. Хотя, в принципе, нельзя исключить, что в связи с ужесточением контроля добросовестные клиенты будут чаще получать отказ в проведении операций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Читайте также: Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов