Йошкар-Ола, 7 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 февраля выздоровели с начала пандемии 29 260 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 155 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 35 832 случая заражения коронавирусом, из них 501 — за последние сутки. 983 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось.

За сутки в ковид-стационары госпитализировали 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до 4 февраля в Марий Эл прошли полный курс вакцинации от коронавируса 357 тыс. человек или более 70% от общей численности взрослого населения. Из числа привитых заразились коронавирусом 2102 человека, что составляет около 0,5% от общего количества вакцинированных.

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