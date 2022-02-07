Амстердам, , 15:47 — REGNUM К сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний «систематически» обращаются спецслужбы России и Китая. Делают они это через фейковые аккаунты в сети LinkedIn с целью выведать их коммерческие тайны. Об этом в беседе с нидерландским деловым изданием FD заявил глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.

Шпион

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По его словам, «шпионы» представляются учёными, консультантами или рекрутерами, и устанавливают с ними контакт, а затем пытаются получить от них конфиденциальную информацию посредством шантажа или подкупа. При этом конкретных примеров такой слежки российскими и китайскими спецслужбами через LinkedIn Акербум не привёл.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад издание Dagens Næringsliv заявляло, что Россия и Китай якобы занимаются тайным сбором информации о нефтяном секторе Норвегии. Согласно утверждениям норвежских спецслужб, российские и китайские спецслужбы вызнают информацию и о частных, и о государственных компаниях Норвегии. Якобы ведётся слежка и за научными исследованиями, а также за официальными ведомствами Норвегии.

В ответ на это в посольстве России в Осло заявили, что спецслужба Норвегии не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения и поиском врагов.