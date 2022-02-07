Ивантеевский район, , 15:50 — REGNUM Жителя Саратовской области признали виновным в преступлении против половой свободы и неприкосновенности 13-летней девочки. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд

С сентября по октябрь 2021 года 34-летний мужчина, проживая в одном из сел Ивантеевского района Саратовской области, вступал в интимную связь и совершал развратные действия с малолетним ребенком. Обвиняемого признали виновным в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшем четырнадцатилетнего возраста»), ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове 52-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании своей дочери, а также в незаконном приобретении, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Суд приговорил его к 17-ти годам лишения свободы.

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