Обнинск, Калужская область, 7 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В преддверии Дня российской науки в Обнинске губернатор Владислав Шапша вручил Почетные грамоты и Благодарности учёным Калужской области, сообщили 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска.

Admobninsk.ru Учёных Обнинска наградили в честь Дня российской науки

Открывая церемонию награждения, Владислав Шапша поздравил ученых с профессиональным праздником и отметил, что область гордится результатами их научной деятельности. Губернатор подчеркнул, что наука всегда была драйвером экономики, и то, что Обнинск по праву носит гордое звание первого наукограда России, говорит о большом внимании к развитию науки в Обнинске.

«Рад сегодня вручить присутствующим награды в знак признания выдающихся заслуг перед государством», — отметил Владислав Шапша.