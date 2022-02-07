7 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 16:40 — REGNUM Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт исключила поставки оружия Украине. Об этом сообщает BR24.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению министра ФРГ, общей задачей является деэскалация конфликта на Украине. Она также заявила, что ФРГ хочет разрешить ситуацию мирным путем. В то же время политик не исключила отправки дополнительных солдат бундесвера в страны Прибалтики.

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Заявление министра обороны ФРГ обсудили на YouTube-канале «ТСН» («Телевизионная служба новостей» — новостная передача, которая выходит на украинском телеканале «1+1»). В целом немало участников обсуждения положительно оценили заявление министра обороны Германии.

Кристина Ламбрехт Федеральное министерство обороны Германии

«Как всегда Европа выражает глубокую озабоченность», — отреагировал Generator UA.

«Хоть немцы умные. Наученные, видимо, своим опытом», — добавила Rina.

«Германия — умная страна! И правильно сделала, что не дала оружие. Она знает, что никому не нужна кровопролитная война, мир на первом плане», — написал Олег Ч.

«Они ничего не должны. И не обязаны», — подчеркнул Andryxa A.

«Правильно… сделали. Думают, прежде всего, о своей экономике. А для наших экономика… [не имеет значения], но зато війна (война. — О. П.)», — пишет Helen's garden.

«А что не так Германия-то сделала? Они просто не хотят портить из-за кого-то отношения со своим торговым партнёром и действуют сугубо в интересах собственного народа», — отметил Виктор.

«Немцы прагматики. Для них бабки и собственные интересы всегда важнее», — добавил «Вроде тот».

«Что же здесь удивительного? Не все хотят войны», — отреагировал Леонид Леонидович.

«Считаю, что Германия права в этой ситуации, что хочет, чтобы конфликт решился мирно. Война никому не нужна, она ничего хорошего не принесет — только боль и слёзы для родных. Раньше мы жили с Россией и спокойно можно было ездить в гости, а сейчас это кошмар что. Для кого-то война это выгодно. На чужом горе хотят заработать деньги», — написала Polina K.

«Немцы помнят 1945 [год]», — добавил Андрей К.

«Да пора бы привыкнуть к зраде («зрадой» в украиснком сегменте интернета стали называть многие неудачи в жизни Украины после государственного переворота 2014 года. — О. П.) за восемь-то лет», — с сарказмом пишет «баобабыч».

Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014 Amakuha

"Зачем давать оружие бешеному псу в виде правительства Украины?..» — задался вопросом Makaler.

«Единственная адекватная Германия получается?» — не понимает Дима Я.

«Правильно делают. А эти псевдодрузья американцы спят и видят начало войны на Украине. Хотят на нашей территории выяснять отношения с Россией. Жаль, что наше дебильное правительство этого не догоняет или делает вид, что не догоняет», — отметила Ирина И.

«У немцев одних в Европе мозги остались?» — поинтересовался Павло С.

«А зачем Украине оружие? По Донбассу шмалять?» — подытожила Любовь Л.

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