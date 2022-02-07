Душанбе, , 15:44 — REGNUM За последние сутки в Таджикистане выявили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на минздрав республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также сообщается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки в стране составило семь человек. В целом, с начала пандемии, по данным министерства, выявили 17 тысяч 347 человек, общее количество излечившихся составляет 17 тысяч 195 человек.

Подчеркивается, что официальное количество смертельных случаев в стране не меняется уже много месяцев и составляет 124 человека.

Отмечается, что в Таджикистане продолжается кампания по иммунизации взрослого населения от COVID-19. По состоянию на 1 февраля в Таджикистане вакцины от COVID-19 получили 4 миллиона 594 тысяч 703 человек (79,7% от общего числа населения страны).