Москва, , 15:42 — REGNUM Вообще, в России на рынке денежных переводов уже довольно давно доминируют банки, при этом также достаточно быстро растет популярность СБП, которая была запущена Центробанком в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Проверка подлинности денежных купюр Марина Соколовская

«И если банки не берут комиссии за переводы внутри своей системы, то СБП позволяет совершать без комиссии также переводы между разными банками (с ограничением суммы перевода в 100 тыс. руб. в месяц).

В таких условиях услуги платежных операторов вроде Western Union оказываются все менее невостребованными, и решение о прекращении осуществления переводов внутри РФ выглядит вполне объяснимым.

В то же время Western Union продолжит осуществлять трансграничные переводы (на этом рынке компания остается одним из крупнейших игроков). При этом не стоит ждать какого-то значимого влияния новости на котировки акций компании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис Western Union прекратит осуществлять переводы денег внутри России с апреля 2022 года.

Читайте также: Сервис Western Union прекратит осуществлять денежные переводы внутри России