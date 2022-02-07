Варшава, , 15:39 — REGNUM На польско-украинской границе были задержаны 32 человека (граждане Польши и Украины) по подозрению в контрабанде сигарет. Об этом пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Польши, капитан Дариуш Сеницкий сообщил Polskie Radio.

Польско-украинская граница Un.org

«Члены задержанной группы подозреваются в том, что покупали украинские сигареты у мелких контрабандистов, а также сами привозили их с Украины в Польшу. Сигареты хранились на территории Томашува-Любельского, а затем перевозились в Люблин для незаконной перепродажи», — сообщил Сеницкий.

Пограничник добавил, что в период с января 2018 года по январь 2020 года задержанные могли купить, хранить и незаконно ввезти не меньше 70 тысяч пачек сигарет, на которых не было польских акциз и которые не были растаможены.

«Рыночная стоимость товара составила более 1 млн злотых», — указал Сеницкий.

Подозреваемым в случае обвинительного приговора грозит до 10 лет лишения свободы.