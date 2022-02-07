Кишинёв, 7 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Партии социалистов обратились с запросом в Конституционный суд (КС) республики. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Сообщается, что Григорий Новак, Алла Дарованная и Максим Лебединский попросили судей КС дать толкование статьи 47 конституции. В ней говорится, что «государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня».

По мнению депутатов, действующая власть нарушает положение этой статьи, так как ведёт «антисоциальную политику». Народные избранники отметили, что в стране резко выросла инфляция, которая превышает рост доходов. Они хотят, чтобы в суде установили, какие действия должно предпринять правительство для того, чтобы обеспечить гражданам достойный уровень жизни.

«Депутаты просят также дать толкование по вопросу, обязано ли государство принимать срочные экономические меры, если совокупный объем налогов и тарифов, возлагаемых на гражданина, превышает объем его месячных доходов», — отметили в пресс-службе ПСРМ.

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно начали проходить акции протеста граждан, которые недовольны ростом цен на природный газ, топливо для автомобилей и услуг ЖКХ. Также в стране в начале этого года выросли цены на продукты, в том числе на хлеб.