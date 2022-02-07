Тутаев, Ярославская область, 7 февраля 2022, 15:38 — REGNUM В Ярославской области ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева» не устранило нарушения, выявленные специалистами Ростехнадзора после взрыва, произошедшего 6 марта 2021 года. Об этом сообщает Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Проверка предприятия проводилась по поручению Тутаевской межрайонной прокуратуры с 18 по 24 января 2022 года с целью контроля выполнения ранее внесенного представления.
Центральное управление Ростехнадзора направило результаты проверки в Тутаевскую межрайонную прокуратуру Ярославской области.
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