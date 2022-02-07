Тутаев, Ярославская область, , 15:38 — REGNUM В Ярославской области ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева» не устранило нарушения, выявленные специалистами Ростехнадзора после взрыва, произошедшего 6 марта 2021 года. Об этом сообщает Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Менделеевский НПЗ Yaroslavl.rpn.gov.ru

Проверка предприятия проводилась по поручению Тутаевской межрайонной прокуратуры с 18 по 24 января 2022 года с целью контроля выполнения ранее внесенного представления.

«В ходе проверочных мероприятий выявлено неустранение 49 нарушений, основные из которых: не проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок службы; не разработана техническая документация при эксплуатации подъемных сооружений; не проведено техническое освидетельствование подъемных сооружений», — сообщили в Центральном управлении Ростехнадзора.

Центральное управление Ростехнадзора направило результаты проверки в Тутаевскую межрайонную прокуратуру Ярославской области.

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