Москва, , 15:37 — REGNUM Заявление Борреля о том, что Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям — фактически, констатация факта, что с учетом рекордных накопленных резервов, значительно превышающих весь внешний долг страны, низкого уровня госдолга, плавающего курса рубля, профицитного бюджета и счета текущих операций, запас прочности российской экономики достаточно высок, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, потенциально крайне жесткие санкции, такие как эмбарго импорта энергоресурсов, отключение от SWIFT, блокировка валютных счетов и транзакций крупнейших банков, запрет на поставки микроэлектроники и программного обеспечения могут нанести ей серьезный удар.

Однако эти санкции были бы весьма болезненными и для мировой экономики, прежде всего, для Европы, газовый рынок которой на 40% зависит от России.

Несмотря на давление со стороны США, Германия не проявляет желания отказаться даже от «Северного потока — 2», который пока не заработал, тем более — от текущих поставок.

Как следует из заявлений западных политиков, более жесткие санкции могут быть приняты в случае военной агрессии России против Украины (эти планы постоянно опровергаются российскими официальными лицами), но все были бы заинтересованы в том, чтобы избежать необходимости их введения, переведя обсуждение разногласий в дипломатическую плоскость и снизив риски военного конфликта.

В перспективе текущая ситуация, когда Европа готовится к потенциальным перебоям с поставками российского газа в ответ на возможные жесткие санкции, по-видимому, ускорит процесс диверсификации Европой поставщиков энергоресурсов и переход на возобновляемую энергетику.

Хотя вряд ли тут возможны быстрые решения, к тому же, альтернативные источники могут обходиться значительно дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива.

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