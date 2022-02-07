Москва, 7 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Заявление Борреля о том, что Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям — фактически, констатация факта, что с учетом рекордных накопленных резервов, значительно превышающих весь внешний долг страны, низкого уровня госдолга, плавающего курса рубля, профицитного бюджета и счета текущих операций, запас прочности российской экономики достаточно высок, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Конечно, потенциально крайне жесткие санкции, такие как эмбарго импорта энергоресурсов, отключение от SWIFT, блокировка валютных счетов и транзакций крупнейших банков, запрет на поставки микроэлектроники и программного обеспечения могут нанести ей серьезный удар.

Однако эти санкции были бы весьма болезненными и для мировой экономики, прежде всего, для Европы, газовый рынок которой на 40% зависит от России.

Несмотря на давление со стороны США, Германия не проявляет желания отказаться даже от «Северного потока — 2», который пока не заработал, тем более — от текущих поставок.

Как следует из заявлений западных политиков, более жесткие санкции могут быть приняты в случае военной агрессии России против Украины (эти планы постоянно опровергаются российскими официальными лицами), но все были бы заинтересованы в том, чтобы избежать необходимости их введения, переведя обсуждение разногласий в дипломатическую плоскость и снизив риски военного конфликта.

В перспективе текущая ситуация, когда Европа готовится к потенциальным перебоям с поставками российского газа в ответ на возможные жесткие санкции, по-видимому, ускорит процесс диверсификации Европой поставщиков энергоресурсов и переход на возобновляемую энергетику.

Хотя вряд ли тут возможны быстрые решения, к тому же, альтернативные источники могут обходиться значительно дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива.

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