Самара, , 15:46 — REGNUM Мусоровозы не могут забрать отходы из-за отсутствия доступа к контейнерам в результате больших сугробов в населенных пунктах в Самарской области. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба регионального оператора региона по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Скопление мусора Vk.ru/ чистомэн

Сообщается, что мусоровозы направляются по адресам маршрутов по графику без сбоев, но вывезти мусор удается не везде.

«Многие проезды к контейнерным площадкам не очищены — спецтехника вязнет в колее. Большинство накопителей замуровано в снег. Водители отчитываются фотографиями по каждой площадке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметается, что несмотря на то, что коммунальные службы ведут масштабную работу по расчистке снега, освободить населенные пункты от него сразу невозможно. При появлении возможности проезда, мусоровозы делают дополнительные рейсы.

«В тех дворах, где очищены дороги, работают дворники, и снег с контейнерных площадок убирается — не возникает проблем с вывозом мусора, водители имеют свободный доступ к контейнерам и могут их выкатить к машине и поставить на место. Контейнер технически невозможно поднять и вытащить из сугроба, он имеет колеса и подвозится к мусоровозу, и также завозится обратно», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по сложным точкам регоператор уже направил в прокуратору региона и госжилинспекцию официальные обращения с просьбой ускорить процесс решения проблемы. В документе указан список адресов, по которым вывоз отходов из-за снега затруднен долгое время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на первой неделе февраля выпало 104% от месячной нормы осадков.