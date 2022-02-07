София, 7 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию в сфере энергетики и водных ресурсов (КЕВР) Болгарии приступила к проверке законности сделки между болгарской газораспределительной компанией «Булгаргаз» и румынской фирмой Balkan Gas Hub о продаже Бухаресту крупной партии природного газа. Об этом 7 февраля сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По некоторым данным, в конце января нынешнего года «Булгаргаз» реализовал на рынке Румынии примерно 37 000 мегаватт-часов болгарского голубого топлива. При этом соответствующая сделка была оформлена в обход действующих в Болгарии правительственных ограничений.

Глава болгарской парламентской партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов назвал указанную сделку «воровством на миллионы».

Ранее представители КЕВР заявляли, что продажа излишков энергоносителей является обычной коммерческой практикой.