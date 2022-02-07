Алексеевка, Белгородская область, 7 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Множественные нарушения выявили специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора на предприятии «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе ведомства.

G-s.dk Сточные воды

Завод расположен в городе Алексеевка и производит маргариновую продукцию. Во время плановой выездной проверки специалисты Росприроднадзора выявили 27 нарушений природоохранных требований на предприятии. Сред них — не соблюдение порядка ведения учёта объёма забора водных ресурсов и объёма сброса сточных вод, введение в эксплуатацию объекта капитального строительства без соответствующего заключения, нарушен порядок учёта в области обращения с отходами.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 264 тысячи рублей.