Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга инициировало публикацию стенограмм своих пленарных заседаний. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе городского парламента.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на очередном заседании Заксобрания. Он внесен главами фракций, представленных в парламенте. Содержание заседаний, по планам депутатов, будет публиковаться на сайте Законодательного собрания не позднее двух недель со дня заседания. Исключение составят стенограммы закрытых заседаний.

Поручение по разработке проекта выдвинул председатель петербургского парламента Александр Бельский. Председатель ЗакСа считает эту меру продолжением политики открытости в законодательном процессе Петербурга.

«Этим проектом мы продолжаем реализацию политики открытого парламента. Впервые за всю историю Законодательного Собрания города на официальном сайте будет дословно опубликовано все, что прозвучит на пленарных заседаниях», — отметил Александр Бельский. — Наша задача — не только обеспечить максимально возможную прозрачность работы Законодательного Собрания, но и наладить такую связь с петербуржцами, которая позволит нам реально объединить усилия по совершенствованию нормативно-правовой базы города».

Напомним, ранее в рамках политики открытости депутаты Заксобрания перешли на открытое поименное голосование, результаты которого теперь публикуются на сайте парламента.

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