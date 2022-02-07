Мадрид, , 15:31 — REGNUM Возможность начала войны в Европе нельзя рассматривать даже гипотетически и потому все усилия нужно направить на то, чтобы не допустить таковой. Об этом 7 февраля заявил на брифинге министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

По словам главы испанского МИД, война не является абсолютно неизбежной и все усилия, предпринимаемые Испанией, Евросоюзом и НАТО якобы «направлены в противоположном направлении» — на мир, диалог, дипломатию и разрядку напряженности.

«Война в Европе стала бы большим шагом назад. Поэтому ее нельзя рассматривать даже как гипотезу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и странами Запада остаются весьма напряжёнными. Главная причина такой напряжённости — ситуация вокруг Украины.