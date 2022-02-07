Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Жители Свердловской области с лёгким течением COVID-19 смогут оформить электронные больничные листы. Они будут открываться на семь дней, сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Если после этого срока у пациента нет жалоб, то его выписывают и контрольных обследований на коронавирус не проводят. Больничный лист закрывается дистанционно. А выписка из стационара теперь может осуществляться ещё до получения отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, эти новшества призваны снизить нагрузку на поликлиники. Ранее подобные изменения были внесены в соответствующий приказ Минздрава РФ и в постановление главного государственного санитарного врача РФ.