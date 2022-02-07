Магас, , 15:30 — REGNUM В Ингушетии сменили министра здравоохранения. Освобождена от должности Рукият Торшхоева, которая проработала на этом посту полтора года, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Флаг Ингушетии

На должность министра здравоохранения глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил Магомеда-Башира Балаева. Ранее он с 2017 года работал главным врачом Республиканской детской клинической больницы в городе Назрани.

Причины отставки Рукият Торшхоевой не уточняются, но сообщается, что премьер-министр Владимир Сластенин поблагодарил её за проделанную работу в самый тяжелый период, связанный с пандемией коронавируса.

Читайте также: В Ингушетии назначили нового руководителя минздрава