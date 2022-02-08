Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге спустя почти 28 лет после преступления осудили таксиста-частника, который зарезал 19-летнюю пассажирку и, когда она еще была жива, отрезал у девушки грудь. Об этом приговоре 8 февраля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденный Олег Тен

Жестокое убийство было совершено ночью 6 августа 2004 года у дома 9/3 на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе города. Олег Тен, подрабатывая частным извозом, подвозил 19-летнюю незнакомую пассажирку от станции метро «Пионерская». Во время поездки между ними возник конфликт, закончить который мужчина решил самым зверским способом.

Подъехав к дому, таксист вытащил пассажирку из автомобиля, повалил на землю и нанес ей не менее 13 ударов ножом по шее, голове и груди. После чего, как выяснилось в суде, Тен отрезал жертве левую молочную железу, в этот момент девушка еще была жива. От полученных повреждений она скончалась на месте преступления.

«Ранее подсудимый осужден к пожизненному лишению свободы за совершение в 2005 году особо тяжких преступлений — убийств и разбойных нападений, — рассказали в прокуратуре. — Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Тенунаказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров — пожизненное лишение свободы».