Москва, , 15:29 — REGNUM Новые требования Центробанка РФ о контроле за денежными операциями клиентов затронут реально лишь очень небольшую долю переводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будут отслеживаться лишь те переводы, которых одному получателю приходит более 10 денежных переводов в день или более 30 в месяц, также под контроль попадут переводы крупных сумм.

Основной целью новых требований является облегчение выявления финансовых пирамид и других мошеннических действий, а также онлайн-казино и незаконной торговли.

Даже это потребует от банков дополнительных усилий и расходов, так что о тотальном отслеживании всех транзакций населения речи быть не может.

Подавляющее же большинство переводов российских граждан под определенные параметры для отслеживания не подпадают», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов.

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